La famille Whittakers, la plus consanguine des États-Unis, profite de sa nouvelle notoriété: «Cela amène beaucoup de gens dans la région, qui viennent juste pour se moquer d’eux» (vidéo)

Des habitants de la région ont également affirmé que les Whittakers ont souvent été victimes de lycéens qui se sont rendus chez eux pour leur jeter des œufs et du papier toilette. Mais les voisins, qui prennent régulièrement leur défense, ont rapidement mis un terme à cela. La police est également aux aguets et punira toute personne qui essaiera de se rapprocher de la maison des Whittakers.

40.000 dollars récoltés

Lors de la visite, le DailyMail a été accueilli par plusieurs membres de la famille. Ray, qui ne communique qu’en aboyant et en grognant, a insisté pour faire visiter la maison aux journalistes. Il y vit avec Betty, Larry et Lorene, ainsi que son fils Timmy. C’est Ray qui semble souffrir le plus, communiquant uniquement à travers des bruits et se comportant comme un enfant.

Autour de la propriété, on peut voir de nombreux animaux et des véhicules en panne. Betty, 71 ans, la plus âgée du foyer, a expliqué que plusieurs membres de la famille étaient allés à l’école, mais que la plupart avaient abandonné avant le lycée. Timmy, son neveu, est le seul à avoir son diplôme, qu’il a obtenu dans une école spécialisée dans les années 1990. « Timmy était dans une éducation spéciale, il était donc dans une autre aile à l’école. On ne le voyait qu’au déjeuner et il était manifestement très autiste », témoigne un ancien camarade de Timmy. « Il était si handicapé que personne ne s’est moqué de lui ou l’a intimidé », ajoute-t-il.

Betty, la septuagénaire, a expliqué qu’elle espérait que d’autres rénovations soient bientôt apportées à la maison, après que 40.000 dollars ont été récoltés pour eux sur une cagnotte GoFundMe. « Nous avons peint les murs et obtenu de nouvelles armoires de cuisine. Nous avons besoin de couvertures pour l’hiver, mais c’est bien quand les gens nous apportent des choses », témoigne-t-elle.

William Plumley, pasteur du village dans lequel vit la famille Whittakers, affirme que Lorene et Timmy viennent souvent à l’église et « font de leur mieux pour aider ». « Ils étaient ici pour le dimanche de Pâques. Ils ont apprécié et ont fait de leur mieux en chantant. La communauté s’occupe d’eux, et ils s’occupent des autres », explique le pasteur. « Je pense que le documentaire sur eux est bon et mauvais. Bon parce qu’il les a aidés, mais cela a aussi amené beaucoup de gens dans la région, qui veulent juste se moquer d’eux », déplore-t-il. « Nous tenons beaucoup à eux. Ce sont des gens très gentils, incompris, mais des gens formidables qui sont très heureux », témoigne un membre de la congrégation fréquentée par Lorene et Timmy.