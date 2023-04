Assassinat de Jean-Yves Wargnies: l’avocat général veut la perpétuité, la défense plaide les circonstances atténuantes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits sont abjects, gravissimes et ils restent gravés dans toutes les mémoires. D’autant que la scène a été filmée par les caméras de surveillance que la victime venait tout juste d’installer pour surveiller sa propriété. On a pu voir un Domenico Puddu armé et déterminé monter à l’échelle pour atteindre le toit où Jean-Yves Wargnies effectuait des travaux. On l’a vu tirer sans sommation sur le quadragénaire puis le poursuivre dans la ruelle du Congo pour l’achever 250 mètres plus loin, sans la moindre pitié. Au moment du tir fatal, une balle dans la tête, Jean-Yves était accroupi derrière un poteau d’éclairage, meurtri, déjà blessé d’une balle dans la jambe, suppliant pour sa vie.