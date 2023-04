Les nouveaux commerces se multiplient à Ittre: «Ces ouvertures donnent une nouvelle impulsion commerciale à notre village»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que beaucoup de commerces mettent la clé sous le paillasson, suite aux différentes crises que traverse le pays depuis quelques années, à Ittre on observe le phénomène inverse. « On est toujours à part nous », rigole Christian Fayt, le bourgmestre. Depuis le début de l’année 2023, plusieurs commerces ont vu le jour, dans différents secteurs d’activité. « Il s’agit majoritairement de reprises d’activités, qui avaient été mises à mal par la crise sanitaire, mais c’est vraiment une bonne chose pour la commune », indique le bourgmestre. « On est très attentif à nos commerces, car comme on est assez éloigné de tous les grands centres commerciaux, c’est important de conserver une dynamique commerciale »