Michaël le fleuriste, né il y a 45 ans avec le carnaval deWaudrez: «Ce dimanche, ne ratez pas l’apéro de la Guinguette!»

Tout Binche se retrouvera ce dimanche à Waudrez pour clôturer la saison des carnavals. Sous le chapiteau dressé rue de la Résistance, dans le quartier de la Guinguette, au lieu-dit du Citerneau, l’apéro se prolongera sans limite. « En général, il fait très beau. Tout le monde est devant sa porte. Ce moment, je l’attends toute l’année », confie Michaël Boudart, président de la société de gilles et de paysans « Les Amis Réunis ».

Michaël Boudart, très émotionné à l’idée de revêtir à nouveau l’habit du gille, ce dimanche. - D.R.

« Ce sera notre 43 e carnaval (nous ne comptons pas les deux années « sans » du covid). J’ai 45 ans et c’est... ma 43e participation : j’ai été gille pour la 1re fois à quelques mois ; je suis né en même temps que le carnaval de la Guiguette. Aujourd’hui, ce ne serait plus possible. La limite est fixée à deux ans et demi pour éviter les tututtes et les poussettes ».