Des dizaines de véhicules vandalisés à Esneux: de nouvelles victimes recensées, l’auteur est bien connu dans la région

Bonne nouvelle, comme nous vous l’expliquions déjà ce jeudi : l’individu auteur de ces dégradations a été interpellé ce mercredi. Et on peut clairement écrire qu’il s’agit de retour de karma pour ce vandale de 38 ans : il a pu être confondu parce qu’il a perdu un couteau suisse... mais aussi son GSM et sa carte d’identité à proximité d’un véhicule qu’il venait de dégrader !

On apprend que l’homme en question, qui a à nouveau été déféré ce vendredi au parquet de Liège, est bien connu des services de police de la zone Secova. Ce trentenaire, dès qu’il est sous l’influence de la boisson, a une grosse tendance à démolir tout ce qu’il croise : des véhicules, mais également du mobilier urbain et privé. Et d’une grosse quarantaine de véhicules dégradés, on passe désormais à 50 à 55.