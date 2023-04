696 trams bloqués par des voitures mal garées à Bruxelles en 2022

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque année, le tram est à l’arrêt dans un quartier parce qu’une voiture est mal garée et que le tram ne sait pas passer. En 2022, ce sont 696 trams qui ont été bloqués par des voitures mal garées ou des chargements/déchargements. « On se rapproche des chiffres de 2019, avant la crise sanitaire Covid, qui a eu un impact sur la circulation, l’horeca, les déplacements etc. dans la capitale », commente Cindy Arents, porte-parole de la Stib. En 2019, 779 trams avaient été bloqués.