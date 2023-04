«J’ai touché le fond du rapport humain»: Vincent Lagaf’ cash sur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs (vidéo)

La collaboration entre Cyril Hanouna et Vincent Lagaf’ avait bien démarré. Et pourtant, elle s’est mal terminée. Les deux animateurs s’affichaient comme de proches amis dans « Touche pas à mon poste ! » en 2018. Malheureusement, leur collaboration n’aura été que de courte durée. Aujourd’hui, Vincent Lagaf’ explique à Ciné-Télé-Revue ce qu’il pense de Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, sans aucun filtre.

Tout d’abord, l’ancien animateur du « Bigdil » s’estime plus légitime que la bande à Hanouna : « Je préfère ma situation d’être un mec qui va être critiqué par une bande de mecs autour d’une table, qui n’ont jamais rien fait d’autre que de dire ce qu’ils pensent des autres. Moi au moins, j’ai fait quelque chose qui donne à discuter. »