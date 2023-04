Les éléments à tenir à l’œil avant d’investir

Grâce au tarif d’injection, de plus en plus de Bruxellois et de Flamands investissent dans une batterie à domicile. Mais avant de se lancer, mieux vaut peser le pour et le contre !

Corollaire de ce premier point, une batterie va également vous permettre de faire des économies sur votre facture d’électricité. Elle va vous permettre de consommer davantage votre propre électricité (gratuite), vous allez moins consommer d’électricité provenant du réseau (qui elle est payante). Sur ce point, il convient néanmoins de vous renseigner auprès de votre fournisseur.

Les systèmes de tarification diffèrent en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Les deux premières régions disposant désormais d’un tarif d’injection, il est important de maximiser votre autoconsommation grâce à l’installation d’une batterie domestique. En Wallonie par contre, étant donné que le principe du compteur qui tourne à l’envers est toujours d’actualité, il n’y actuellement aucun avantage à procéder à ce type d’installation.

Dernier avantage et non des moindres : une batterie vous permet de disposer en permanence d’électricité (à condition qu’elle soit chargée), même en cas de panne de réseau. Notez néanmoins que toutes les batteries n’offrent pas cette possibilité. Vous devrez donc vous renseigner auprès de votre installateur si cette fonction vous intéresse.

En ce qui concerne les inconvénients liés à l’installation d’une batterie, deux sont à pointer, à commencer par le coût d’achat et d’installation. Même si le premier tend à diminuer ces derniers mois, il faut néanmoins toujours compter entre 5.000 et 10.000 euros selon la capacité de stockage retenue. Et il n’existe aucune prime ou aide pour encourager ce type d’installation domestique… En outre, ces batteries sont tout sauf compactes. Il convient donc de disposer de suffisamment d’espace pour pouvoir l’installer, idéalement dans un garage ou une cave. De plus, en hiver, ces batteries sont souvent insuffisantes pour parvenir à une autoconsommation : avec un soleil bas, des journées plus courtes et un temps souvent plus gris, votre capacité de production ne sera sans doute pas suffisante pour remplir vos batteries et dès lors, parvenir à une autoconsommation.

Enfin, outre les considérations environnementales vis-à-vis de certaines batteries contenant des matériaux polluants, il convient également de mentionner la perte de la capacité de stockage, notamment pour les unités lithium-ion.