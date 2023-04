Le Château de Beez: lieu d’exception aux portes de la capitale wallonne

Ils proposent différentes activités : Locations de salles, team-buildings, événements grand public, chambres d’hôtes, mariages et une petite-restauration via un service traiteur.

Diane et Grégoire, le couple d’hôtes, changent de vie pour se lancer dans une nouvelle aventure. Ils ont quitté leur maison avec leurs deux filles pour s’installer au Château de Beez afin d’exploiter ensemble la propriété familiale.

Les quatre salles du Château de Beez sont entièrement équipées pour vous accueillir lors de vos événements professionnels et privés. Le parc peut également accueillir des centaines de personnes dans un cadre idyllique. Le couple d’hôtes est disponible pour organiser tous types d’événements. Il vous suffit de leur partager vos envies et vos souhaits. Ils feront le nécessaire afin de réaliser l’événement sur mesure qui vous correspond.

Le couple d’hôtes vous propose un concept unique et innovant pour ses team-buildings : entouré d’un réseau de professionnels, il se charge d’organiser et de coordonner vos événements team-buildings. Il vous propose un large éventail d’activités et d’animations sportives, artistiques, musicales, culinaires ou encore de bien-être.