Après un terrible diagnostic de cancer foudroyant, Emma, mère de famille de 37 ans, a déjà dépensé plus de 300.000 euros pour rester en vie: «Je ferais n’importe quoi pour passer plus de temps avec ma famille»

Emma Gorrick, une mère de famille de 37 ans, a reçu un terrible diagnostic de cancer du sein métastatique il y a deux ans. Les médecins lui ont alors annoncé qu’elle n’avait plus que huit semaines à vivre. Deux ans plus tard, elle tente toujours de prolonger sa vie autant que possible. Quand elle a appris la terrible nouvelle, Emma a commencé à récolter des dons, car ses factures médicales atteignaient montants exorbitants. La maman d’une petite Mya, sept ans et d’un petit Ryan, quatre ans, affirme que si elle a pu dépasser son pronostic vital, c’est uniquement parce que sa famille a mis tous les moyens financiers nécessaires pour payer le traitement. Mais elle affirme dans les colonnes de 7News que cela devient de plus en plus dur.

Dave, son mari âgé de 40 ans, travaille jusqu’à 60 heures par semaine pour pouvoir payer les traitements de son épouse, qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie. Afin d’aider à Emma à rester le plus longtemps possible auprès de sa famille, ses amis ont créé une page de financement en ligne GoFundMe. « Je n’ai jamais demandé d’argent moi-même, mais cette fois, je connais la profondeur de l’aide dont j’ai besoin, et je ferais

n’importe quoi pour passer plus de temps avec ma famille et mes proches », confie Emma. « Nous avons dépensé plus de 350.000 dollars (316.354 euros) au cours des trois dernières années pour me garder ici et c’est la preuve que je suis toujours là », ajoute-t-elle.