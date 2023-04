Violée par Roman Polanski quand elle avait 13 ans,Samantha rencontre aujourd’hui... l’épouse du réalisateur

10 mars 1977, Los Angeles. Samantha Geimer, jolie jeune fille de 13 ans, pose pour Roman Polanski. Le réalisateur est au faîte de sa notoriété, notoriété d’ailleurs tragiquement renforcée par le meurtre de son épouse Sharon Tate par le tueur Charles Manson, en 1969.

Ce 10 mars 1977, la séance photo dérape. Polanski fait des avances à la jeune fille, qui refuse. Mais, ivre de champagne et sous sédatifs, elle finira par se faire abuser par le réalisateur, qui la sodomise. Plainte est déposée. Polanski fuit les États-Unis. En 1993, Samantha Geimer gagne un procès au civil contre le cinéaste. Il ne sera arrêté qu’en 2009 à Zurich, 32 ans après les faits. Un épisode que sa femme, la chanteuse et actrice Mathilde Seigner, et leurs enfants, ont évidemment très mal vécu.

A l’initiative du Point, les deux femmes ont été invitées à se rencontrer et à dialoguer ensemble. Allaient-elles se crêper le chignon, l’une accablant le réalisateur qui l’a violée, l’autre essayant de défendre son mari ? C’est mal connaître ces deux femmes remarquables, liées malgré elles par le destin.

L’interview croisée publiée cette semaine dans le Point fera sans doute bondir certaines « néo-féministes ». Elle est pourtant un modèle de compréhension mutuelle, d’intelligence, d’ouverture, de rejet des clichés.

La une de l’hebdomadaire. - D.R.

Jamais au cours de l’interview Samantha Geimer ne se pose en victime. Elle ne veut pas qu’on parle à sa place, qualifiant au passage #MeToo de « mouvement rétrograde ». « Aujourd’hui, la douleur des femmes est valorisée, il y a toute une industrie qui exploite la souffrance », dit-elle. Et s’adressant à Emmanuelle Seigner: « j’ai beaucoup pensé à vous en 2009. J’étais triste et en colère. (...) Le fait que Roman ait été arrêté comme ça, c’était tellement contraire à la justice. Il a purgé sa peine. (...) Certes à l’épouqe des faits j’avais moins de 18 ans, mais je n’étais plus une enfant. A l’époque, à l’adolescence, on était des adultes en formation ».