L’inflationde la zone euroorientée à la baisse mais les «incertitudes» sont «considérables», selon la présidente de la Banque Centrale Européenne

Après une flambée l’an dernier, liée à la hausse des prix de l’énergie et à la reprise post-coronavirus, l’inflation a reculé à partir de l’automne en zone euro, grâce à une accalmie sur les marchés de l’énergie et une baisse des tensions d’approvisionnement.

« Nous nous attendons à ce que l’inflation en zone euro continue de baisser (…). Cette perspective reste toutefois entourée d’incertitudes considérables », a-t-elle affirmé, dans un discours aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, publié sur le site internet de la BCE.

Ce mouvement est appelé à se poursuivre « étant donné les pressions sur les prix qui s’estompent et le resserrement de la politique monétaire qui freine de plus en plus la demande », selon Mme Lagarde.