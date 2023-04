80 points du collège communal expédiés en 45 minutes à Tubize: ces réunions express ne sont pas «raisonnables»

Dans cette ambiance glaciale, lors du dernier conseil communal de ce mardi, le conseiller Filippo Lavore (DéFI) a évoqué la manière dont se déroulaient les réunions du collège. Car effectivement, si à l’origine, ces réunions débutaient à 8h30 et duraient environ quatre à cinq heures, depuis cinq mois, elles commencent à 10h30, renseigne la RTBF. Une modification qui provient d’une décision du bourgmestre pour « une question pratique d’agenda ».

Depuis plusieurs mois, les tensions sont visibles et se font ressentir dans le paysage politique tubizien. Récemment, le bourgmestre, Michel Januth (PS), a tenté à deux reprises d’écarter l’échevin Mourad Abdelali (DéFI)… en vain. De même pour le président du CPAS, Frédéric Jadin (PS), mais sans succès.

La raison principale est que le bourgmestre reçoit en préalable les membres du collège qui le soutiennent dans son bureau, c’est-à-dire pas Mourad Abdelali et Frédéric Jadin. Cette réunion « préparatoire » permet de préparer les dossiers évoqués juste après en séance plénière.

Interrogés par nos confrères, les deux membres pas conviés à ces réunions préparatoires estiment que c’est une manière de les écarter du débat. Quand ils s’installent autour de la table, tout semble déjà joué. « Quand on pose des questions ou qu’on veut aller plus loin, on passe au vote sans avoir de réflexion. Ce qu’on nous dit souvent, c’est qu’on ne sait pas répondre à nos questions ou qu’on n’a pas le temps », explique le président du CPAS.