FormaForm, avec ses locaux à Louvain-la-Neuve, inaugure son nouveau statut de service public autonome

FormaForm, créé en 2012 via un partenariat entre le Forem, l’IFAPME et Bruxelles Formation, constitue à présent un nouveau service public autonome avec pour mission d’aider les professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle à développer leurs compétences. Ce qui en fait une structure unique en Europe. Ce nouveau statut a été inauguré vendredi en présence du ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, dans les locaux de FormaForm à Louvain-la-Neuve.

En 2022, plus de 1.300 professionnels actifs à Bruxelles et en Wallonie dans les secteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle sont passés par FormaForm pour améliorer leurs compétences pédagogiques et leur méthodologie. L’idée est que maitriser les aspects techniques des différents métiers n’est pas suffisant: les formateurs doivent aussi savoir communiquer avec un groupe, utiliser des outils pédagogiques adaptés, tenir compte des évolutions des secteurs et des attentes des différents publics...