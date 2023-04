Séismes en Turquie et en Syrie: le bilan du séisme s’alourdit encore et s’élève à 50.500 victimes

En Turquie, le nombre de victimes de la catastrophe s’élèverait désormais à 50.500, soit une centaine de personnes de plus par rapport à début avril. L’identité d’un millier de ces victimes n’est toujours pas connue.

La catastrophe a déplacé 3,7 millions de Turcs et endommagé 300.000 bâtiments plus ou moins gravement. Selon le ministre de l’Intérieur, un certain nombre d’entre eux doivent être démolis.