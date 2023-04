Astrid Veillon: «C’est la fin de ‘Tandem’… sous ce format-là!»

Et pourtant ! En dépit de ces beaux résultats, « la septième saison sera la dernière », nous annonce en exclusivité Astrid Veillon. « C’est une décision que j’ai prise depuis déjà deux ans, mais je voulais qu’on fasse les choses bien. Je me suis rendu compte qu’on commençait un peu à tourner en rond. Le jeu du chat et de la souris entre Léa et Paul, ça va deux minutes mais forcément, au bout d’un moment, ça épuise. Je trouvais qu’on n’avait plus grand-chose à raconter, et j’avais trop d’amour et de respect pour cette série pour continuer ainsi. En revanche… la travailler sous un autre format, avec d’autres objectifs, je trouvais ça intéressant. »

La critique ne misait pas un kopeck sur le « Tandem » d’Astrid Veillon et Stéphane Blancafort. C’est l’actrice elle-même qui le dit ! À son lancement en 2006, la série emmenée par la commandante Léa Soler, au départ froide et austère, n’avait pas convaincu nos confrères. Amenée à faire équipe avec son ex-mari tandis qu’elle essayait au mieux de gérer ses ados en crise, l’anti-héroïne a finalement pris une belle revanche sur le qu’en-dira-t-on ! L’an dernier, pour sa sixième saison, elle a ainsi fédéré en moyenne 4,26 millions de téléspectateurs sur France 3. Un record historique pour ce feuilleton parti de rien, « avec une certaine exigence et très peu de moyens ».

Et celle qu’on retrouvera à la fois devant et derrière la caméra de préciser : « On a décidé de travailler sur le passé de Léa et Paul. L’idée, c’est de proposer quelque chose qui nous permette d’être plus libres, mais aussi plus précis dans les enquêtes policières. Parce qu’un épisode normal, il faut aller vite. »

Une dernière saison pleine de surprises

En attendant d’en apprendre plus sur l’origine du « tandem » de flics le plus atypique du petit écran, la septième et ultime saison s’annonce sur les chapeaux de roues. « Ce que je pouvais reprocher parfois aux débuts de saison qui étaient pour moi un peu en dessous, puis qui montaient crescendo pour finir en apothéose… là, on démarre très haut et on ne s’arrête jamais », promet Astrid Veillon. « On reste dans l’ADN de la série, avec des enquêtes qui ont toujours un fonds social et les décors sublimes de Montpellier et ses alentours. Il se passera beaucoup de choses, même au sein de la gendarmerie. Vous allez être surpris ! On a aussi une vraie évolution dans la relation de Léa et Paul… et une autre personne. »

Pour rappel : dans le dernier épisode diffusé de « Tandem », Paul s’est fait tirer dessus après avoir « renouvelé » non pas ses vœux mais ses sentiments à Léa, avec qui il envisage à nouveau l’avenir. Un coup de téléphone qui a vraisemblablement touché en plein cœur son interlocutrice, qui s’apprêtait à le rejoindre « à la maison », le sourire jusqu’aux oreilles et le cœur battant la chamade. « Forcément, on la retrouve dans un état de stress terrible, parce qu’on ne sait pas s’il est mort ou pas », nous souffle Astrid. « On ne l’a jamais vue dans cet état, donc la série commence très fort. »

Quant à savoir si les ex-époux finiront leurs vieux jours ensemble… « Honnêtement, je n’ai pas de certitude à ce niveau-là », se ravise celle qui a toujours voulu « donner au public ce qu’il a envie de voir ». « Peut-être que j’avais cette certitude à l’époque, mais aujourd’hui… je ne sais pas. Faut-il surprendre les téléspectateurs ? Faut-il aller dans leur sens ? » Réponse à l’écran !