La Faune de Mouscron organise un cabaret de soutien: le centre de cultures alternatives est en péril

Pour cet événement, c’est plus d’une dizaine de bénévoles qui viennent se prêter au jeu pour tenter de sauver ce lieu qu’ils affectionnent. La Faune propose ainsi un moment de festivité, pour les soutenir. « On a un besoin urgent de votre présence réconfortante. Ainsi que de moyens et ressources financières pour faire face aux diverses échéances. Également, nous souhaiterions envisager plus sereinement le futur de notre poumon culturel au sein du quartier du Risquons-tout », témoigne La Faune par voie de communiqué.

La Faune, qui se définit comme « une culture populaire, inventive, inscrite dans la ville, dans le quartier, en phase avec les êtres » souhaite offrir un cabaret, haut en couleur dans le but de secourir les espaces collectifs comme le leur.