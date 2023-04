Lasne lance deux nouvelles primes en vue de sa transition écologique

L’objectif est de diminuer la quantité de déchets ménagers et d’aider les Lasnois dans leur transition écologique.

Les langes représentent un réel problème en termes de quantité de déchets. Un bébé utilise en moyenne près de 5.000 langes jetables avant d’être propre (selon le BEP Environnement). Cela représente environ 280 kilos de déchets de lange par an et par enfant. Ce qui représente un coût entre 1.350 et 2.250€ pour les familles.