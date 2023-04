Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante : Topless

Aston Martin se prépare à dire « adieu » à sa DBS, la super-GT à moteur V12 lancée en 2018. Précisons qu’elle était une évolution de la Vanquish née en 2012. On peut donc dire qu’après 11 ans, l’heure de la retraite avait clairement sonné. Bref, la version ultime de la voiture se nomme 770 Ultimate. Comme le nom l’indique, le V12 biturbo 5.2 litres est porté pour l’occasion à 770 ch (+45) et 900 Nm, envoyés aux roues arrière via une boîte auto 8 rapports. Esthétiquement, elle reçoit une touche d’agressivité supplémentaire, avec une grosse écope d’air en U sur le capot, et un diffuseur arrière revu.

199 exemplaires

Cette merveille se décline donc à présent en version cabriolet, et reçoit le suffixe traditionnel des décapotables Aston Martin : Volante. Produit à 300 unités, le coupé 770 Ultimate était déjà très exclusif. La Volante le sera encore plus, puisqu’Aston Martin arrêtera le compteur à 199 exemplaires. Et pardonnez-nous si nous ne parlons pas de prix, c’est juste inutile. Toute la production est évidemment déjà vendue.