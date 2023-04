Toyota lance un deuxième modèle à hydrogène

La solution a beau être très critiquée par les ayatollahs de la voiture électrique à batterie, nous avons tendance à croire que si un constructeur comme Toyota, qui ne s’est jamais trompé, continue à croire en l’hydrogène, c’est que le potentiel est réel. Mais ce n’est pas le débat du jour. L’information est qu’un second modèle à pile à combustible va venir rejoindre la Mirai. Et cette fois, Toyota cumulera même deux de ses technologies phares.

Crown

Le modèle en question est la Crown. Inconnue en Europe, mais pas aux USA et en Chine, la Crown est la berline haut de gamme de Toyota, très prisée au Japon par les services de limousines, et les capitaines d’industrie qui trouvent une Lexus trop ostentatoire. Elle en est à sa 16ème génération, et existera donc en version « hydrogène ». Mieux, il sera aussi possible de coupler la pile à combustible à un système hybride, cela pour réduire la consommation d’hydrogène, comme avec une hybride essence classique.