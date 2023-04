La Peugeot 9X8 du Mans sur votre étagère

Le numéro 1 mondial du jouet a décidément le chic pour trouver de nouveaux véhicules à ajouter à ses collections. Il y a quelques semaines à peine, nous vous parlions du Land Rover Defender originel, ajouté à la collection Icons. Cette fois, c’est dans le catalogue Lego Technic qu’on trouvera la reproduction de la Peugeot 9X8.

1.775 pièces

Le kit de construction se compose de plus de 1.700 pièces, et les concepteurs ont vraiment cherché à soigner les détails. Le moteur V6 hybride, l’ouverture en élytre des portières, les appendices aérodynamiques, et même les touches de jaune fluo qui s’illuminent dans la nuit, tout y est. Une fois montée, cette Peugeot façon Lego mesure 50 cm de long, 22 cm de large et 13 cm. Une jolie pièce à exposer sur une étagère. Le kit sera en vente à partir du 1er mai, sur le site Lego ou dans les Lego Store. Comptez 199€.