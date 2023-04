Sept paires de jumeaux sont nées en une semaine à l’hôpital Marie Curie: un phénomère record!

Ceux-ci sont nés entre 28 et 37 semaines de grossesse, pèsent entre 850 et 2.570 grammes et on comptabilise 8 petits garçons et 6 petites filles ! « Grâce à l’accompagnement de nos soignants, ils sont arrivés en douceur parmi nous. Les bébés nécessitant des soins plus pointus ont été dirigés vers notre service de néonatalogie. Les autres pourront être suivis par l’équipe du Cordon de Soi à domicile, si les parents le souhaitent. »

Félicitations aux jeunes parents !