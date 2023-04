Nicolas, la trentaine, passe son temps à frapper ses compagnes et proférer des menaces: le Carolo risque 40 mois de prison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est menottes aux poings que Nicolas est présenté devant le tribunal correctionnel de Charleroi, ce jeudi. On reproche à ce Carolo d’une trentaine d’années une série de faits survenus depuis le début de l’année dernière. Il doit répondre de plusieurs scènes de coups contre son ex-compagne, de menaces écrites et orales et de harcèlement.