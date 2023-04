«Pièce montée»: le crépuscule du dernier des grands ducs

Le 24 avril 2019, il y a quatre ans, le dernier des « grands ducs » tirait sa révérence, quelques jours après son 87ème anniversaire. Jean-Pierre Marielle rejoignait Philippe Noiret et Jean Rochefort, certain qu’on ne l’oublierait jamais. Lui, par contre, est parti sans mémoire.

Sa veuve, Agathe Natanson, attendra deux ans avant de révéler devant Faustine Bollaert que son époux souffrait de la maladie d’Alzheimer. Les premiers symptômes s’étaient manifestés dès 1999. « Jean-Pierre ne voulait rien savoir de ce qui pouvait lui arriver au niveau de la mémoire », expliquera Agathe. Elle devait donc l’assister quand il jouait, pour masquer la vérité, qui deviendra de plus en plus pesante. Surtout sur les dix-huit derniers mois, la situation se dégradera terriblement, au point qu’Agathe ne pourra plus loger sous le même toit parce que ça devenait dangereux pour elle : « D’un coup, il me voyait comme quelqu’un d’autre, qui voulait l’agresser, donc il pouvait avoir envie de m’agresser. »