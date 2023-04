Omar et Rachid devant le tribunal pour arrachage de chaîne… 1 mois après avoir été condamnés pour la même chose, à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 4 mars dernier, Omar et Rachid sont au centre commercial Ville 2, à la ville haute, quand ils repèrent un couple de sexagénaires occupé à faire quelques emplettes. Ils le suivent et sont tout particulièrement attirés par ce que porte l’homme autour du cou : une chaîne en or et son pendentif lui aussi doré.