«Signé Dumas», la confrontation de deux géniesau Wolubilis: «C’est extrêmement jouissif de voir ce colosse avoir des pieds d’argiles»

La porte du bureau s’ouvre sur un Alexandre Dumas encore éméché de la veille. Il a des feuillets en retard. Dans la pièce, son collaborateur et ami Auguste Maquet. Cyril Gely et Eric Rouquette imaginent un duel entre le célèbre écrivain et son nègre littéraire sur la paternité du succès des romans.