Badr, le coach sportif et le pratiquant d’arts martiaux, met une raclée à Andreï, un sourd profond, qui lui aurait fait une queue de poisson...

On est en 2017, aux portes de l’hiver. Il fait déjà noir. Badr, 41 ans, rentre du boulot, en compagnie de sa femme et de son fils. Sur l’autoroute, à hauteur de Manage, il est obligé de piler sur le frein parce qu’un automobiliste vient de lui faire une queue de poisson. « Mon client a eu très peur… et il a vu rouge », explique Me Dayez. Bardaf, c’est l’escalade…