«Le but n’est pas de remettre en question les qualités d’Axel Witsel»: Domenico Tedesco revient sur la non-sélection du joueur de l’Atlético Madrid au dernier rassemblement des Diables rouges (vidéo)

Il s’exprime ensuite sur les fans qui n’étaient pas d’accord avec la décision de ne pas reprendre Witsel : « Le but n’est pas de remettre en question les qualités de Witsel, c’est difficile pour nous car les fans jugent sur un angle ’a-t-il les qualités pour être sélectionné ou non’. Alors qu’en tant qu’entraîneur national, il faut prendre plusieurs critères en compte : il y a évidemment les qualités, mais également la situation du joueur, l’équipe nationale, les adversaires… ».

de videos

Depuis l’arrivée de Tedesco, terminé les groupes élargis de 30 joueurs ! La concurrence est donc bien plus rude ! « Il faut réfléchir à plus de choses pour prendre une décision, mais la porte reste ouverte. Évidemment, ce n’est pas possible de sélectionner tout le monde, encore moins depuis qu’on souhaite garder un groupe aussi restreint que maintenant ».