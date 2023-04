«On en est à rire des enfants qui ont le cancer, j’ai la gerbe»: Kev Adams pousse un coup de gueule après une blague de mauvais goût (photo)

Alors que l’humoriste et un jeune garçon atteint du cancer font l’objet d’une campagne publicitaire où on les voit prêts au combat contre la maladie, un internaute a partagé cette affiche, en écrivant : « Kev Adams organise des combats d’enfant malade, j’ai mis 10 balles sur Jérémy. »

Le message, liké plus de 6000 fois et vu par plus de 240.000 personnes a fait réagir Kev Adams : « On en est donc là. À rire des enfants qui ont le cancer et faire 6000 likes. J’ai la gerbe », écrit l’enquêteur de « Mask Singer », avant de citer Twitter, « toujours aussi utile », de façon ironique, en référence au système de modération du réseau social, qui laisse presque tout passer…