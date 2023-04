«Cette règle devenait obsolète»: ce panneau de signalisation risque de totalement disparaître du code de la route! (vidéo)

À Mouscron, dans la rue des Flandres, il n’y aura bientôt plus de stationnement alterné. Pour le plus grand bonheur des riverains, qui en ont assez des contraintes que cela leur impose. « C’est embêtant, quelques fois, on revient le soir et il y a des voitures de chaque côté, on ne sait pas passer, on doit faire marche arrière, c’est embêtant », témoigne une riveraine au micro de nos confrères de RTL.

Les habitants de la rue sont donc bien contents que le panneau de signalisation disparaisse. « C’est plus simple. Maintenant, tu sais que c’est à gauche, c’est à gauche. Si c’est à droite, c’est à droite. C’est tout », témoigne un riverain.