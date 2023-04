La mésaventure des Namurges, le club de supporters de l’Union Saint-Gilloise basé à Lustin, lors du match européen à Leverkusen

Ils étaient des centaines, à être coincés en dehors de la BayArena ce jeudi soir, les supporters de l’Union Saint-Gilloise. L’attente a été longue avant ce quart de finale aller d’Europa League, aux portes du stade du Bayer Leverkusen. « C’était mal organisé », réagit Benoît Nogarotto, membre du club de Namurge, basé à Lustin. « En fait, il y avait 2-3 tourniquets pour passer, alors qu’on était 2500 à devoir passer. Cela a pris beaucoup trop de temps et on n’est rentré dans le stade que vers 21h35 (ndlr : le match commençant à 21h). »

La galère avait commencé dès le voyage en car. « On est parti de Lustin vers 15h, et arrivé à Leverkusen à 20h. Il y avait des travaux à l’entrée de la ville et le chauffeur s’est perdu. C’est dommage car en soit, on n’était pas en retard, c’était juste à cause du club hôte. »