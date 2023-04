Les Engagés: Charlotte Gruson et François Mouligneau nouveaux délégués du Bassin de Vie de Mouscron-Comines

Le Bassin de Vie de Mouscron-Comines devait élire un duo en charge de deux missions. L’organisation et l’animation de la Réflexion Politique sur tous les sujets et l’organisation de l’Action Citoyenne de terrain. « Pour le Bassin de Vie de Mouscron-Comines, François Mouligneau (Mouscron) a été élu Délégué à la Réflexion Politique et Charlotte Gruson (Comines) a été élue Déléguée à l’Action Citoyenne », expliquent les Engagés par voie de communiqué.

Charlotte Gruson - DR