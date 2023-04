Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Ville de Bruxelles a effectué le retrait de plusieurs centaines de corbeilles publiques et juge le résultat positif. Le conseiller David Weytsman (MR) a voulu savoir combien de ces corbeilles avaient été supprimées depuis le début de la législature, pourquoi il n’y en avait plus aucune dans certains quartiers et combien seraient encore supprimées.

Début février, la Ville de Bruxelles disposait de 2.750 poubelles de 80 litres et de 133 poubelles intelligentes de 120 litres. Soit quelque 400 corbeilles de moins que les 3.300 corbeilles publiques encore recensées en début de législature. Voilà pour les chiffres.