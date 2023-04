Les secours italiens récupèrent le corps d’un skieur français en montagne

Plus tôt dans la journée, les corps de trois hommes, tous italiens, disparus jeudi après une avalanche avaient été retrouvés et transportés à Aoste. L’endroit où s’est produit l’avalanche, la Pointe de la Golette à 3.100 mètres d’altitude, se trouve à la frontière entre la Savoie et la Vallée d’Aoste.