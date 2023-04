Un nouvel établissement Horeca devrait s’installer sur les quais à Charleroi: Sambrinvest lance un appel à candidatures pour le projet DOCKIN

« En tant que catalyseur du développement économique à Charleroi, notre objectif au travers du projet Dockin est de contribuer à la redynamisation de la partie basse de la Ville actuellement en pleine mue. Selon nous, avoir une offre Horeca variée et qualitative est essentiel d’une part pour le redéploiement du centre-ville, mais aussi pour créer un vrai lieu de vie pour les entreprises de Dockin et des alentours. Nous sommes à la recherche d’un super projet qui va venir dynamiser tout le quartier, raison pour laquelle nous lançons aujourd’hui cet appel à candidatures », explique Grégoire Dupuis, Directeur de Sambrinvest.

Pour compléter l’offre de services de ce nouveau bâtiment emblématique des quais, l’invest est à la recherche d’un concept Horeca novateur pour prendre possession du rez-de-chaussée du bâtiment et vient de lancer un appel à candidatures.

Plus de 300 m²

L’espace à pourvoir est un plateau semi casco (sol en béton lissé, murs et plafonds bruts, arrivées électriques) de près de 300 m², disposant également d’un espace terrasse sur le quai Arthur Rimbaud, d’un espace polyvalent de 55 m² (salle privative pour événements ou autre concept), d’une cuisine de 35 m² et d’un espace de stockage de 27 m² au niveau -1, soit près de 400 m² d’exploitation. L’appel à candidatures se dit ouvert à un concept de café-restaurant comme un concept de food court, ces halles gourmandes repaire de tout épicurien qui se respecte qui poussent un peu partout en Belgique et à l’étranger.