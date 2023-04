Solidaris rouvre son bureau de Dolhain suite aux inondations: «C’est beaucoup mieux d’avoir un poste fixe comme ici»

« Les derniers branchements de l’informatique se sont faits en toute fin de soirée le vendredi avant l’ouverture », souffle Grégory Schyns. Le responsable des agences Solidaris de la province de Liège apprécie grandement ces nouvelles installations. « C’était plus vieillot avant ».

Il faut dire que depuis les dramatiques inondations de juillet 2021, c’était compliqué pour la mutualité socialiste dans la région. Une antenne mobile sillonnait les villages pour servir les affiliés, n’offrant qu’une poignée d’heures par semaine et par patelin.

L’agence Solidaris sur la place Léon d’Andrimont. - A.H.

Avec cette réouverture, les locaux offrent un meilleur confort, autant pour les employés que pour les affiliés. Ils seront désormais ouverts deux jours par semaine. Laurence Brockaert, conseillère de l’agence depuis 2010, se réjouit de travailler dans son tout nouveau bureau : « Avec l’antenne mobile, il fallait voyager. C’est beaucoup mieux d’avoir un poste fixe comme ici. En plus, l’agence est bien refaite ».

Soutenus par la ville

La ville de Limbourg, propriétaire du bâtiment, et Solidaris ont grandement collaboré pour la restauration de l’agence locale. Selon Valérie Dejardin (PS), la bourgmestre, cette seconde inauguration fait partie d’un plan à plus large échelle. « Après le sinistre, il a fallu faire revenir les habitants bien sûr, mais aussi le commerce et tout ce qui a un rapport avec la proximité comme une mutuelle par exemple ».

La première Limbourgeoise souligne également l’importance des contacts entre les habitants et le personnel. « Les affiliés qui sont déjà revenus nous témoignent leur joie de retrouver des employés qu’ils connaissent ».