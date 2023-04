Le BIFFF de retour à Bruxelles: de quoi se faire peur durant 10 jours!

Le BIFFF, le festival international du film fantastique de Bruxelles, fêtera cette année ses 41 ans. Au Palais 10 du Heysel, vous découvrirez durant toute la durée du festival plus d’une centaine de longs et courts métrages, dans ses 3 salles de cinéma, avec un public toujours prompt à réagir, au premier ou au second degré ! L’affiche de cette 41e édition. - BIFF

Mais le BIFFF, ce n’est pas seulement des films d’horreur. Le festival se veut avant tout un festival de films de genre, ouvert et très varié. Vous y trouverez des thrillers mais aussi des films de science-fiction, des films fantastiques, des comédies noires, des films d’action et bien d’autres genres.

Toujours très attendue, « the night » du festival aura lieu ce samedi soir. Envie de profiter d’une nuit endiablée ? Le festival vous propose dès 23h30 une sélection composée de 4 longs et de 4 courts-métrages. Et, pour les « survivants » de la nuit, le BIFFF proposera un petit-déjeuner annoncé « fantastique. »

Outre la projection de longs et de courts-métrages, une série d’événements off est prévue jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Ainsi, toujours ce week-end, aura lieu la 40e édition du concours de maquillage du BIFFF. Il se déroulera ce dimanche 16 avril. Avec pour thème, le fantastique, l’imaginaire, le merveilleux, la science-fiction et l’horreur. Des heures de préparation pour le concours de maquillage. - J.Jacquemart Comme les places sont limitées, vous pouvez vous inscrire sur le site du festival. Les projets les plus prometteurs seront sélectionnés pour participer au concours. Les doués en maquillage doivent choisir entre deux catégories : avec prothèse et sans prothèse ! Le festival met à disposition une base de matériel de make-up mais les participants sont vivement encouragés à ramener leur propre matériel. Trois gagnants par catégorie seront sélectionnés et les prix seront remis aux gagnants ce dimanche à 20h30. J.Toulet À croquer aussi à pleines dents, le célèbre Bal des vampires. Il aura lieu samedi prochain 22 avril. Et il s’annonce mordant ! Attention, ce ne sera pas comme les autres années. Cette fois, il sera outrageusement et horriblement gratuit ! Avec stand make-up dès 20h pour vous transformer et stand hair club pour vous proposer fausses dents et lentilles. il y a de tout au Bal des vampires. - G. De Muylder