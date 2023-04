Amstel Gold Race: sans Wout Van Aert ni Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar endosse la tunique de grand favori

Pogacar n’avait pas rallié l’arrivée en 2019, lors de son unique participation à l’Amstel Gold Race. Mais ce manque d’expérience n’est pas un problème pour ’Pogi’, qui a remporté le Tour des Flandres dès sa deuxième participation cette année. Il n’aura pas à se frotter non plus à Wout van Aert (Jumbo-Visma) ni au Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), deux anciens vainqueurs qui ont fait l’impasse sur la course cette année.

L’équipe Ineos Grenadiers se présentera avec de sérieux prétendants : le double vainqueur et tenant du titre polonais, Michal Kwiatkowski, et le polyvalent britannique Tom Pidcock, deuxième en 2021. Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), sur le podium l’année dernière, nourriront également des ambitions.