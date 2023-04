«J’ai peur qu’on ne passe pas au-dessus de l’amitié»: Pierre («Mariés au premier regard») évoque son histoire avec Caroline Caroline et Pierre finiront-ils divorcés de l’expérience « MAPR » ? On fait le point sur leur aventure avec Pierre. Jean-Michel Clajot

Par Xavier Verheyden

Pierre, comment vous êtes-vous retrouvé à participer à « Mariés au premier regard » ? Comme chaque année, je regardais l’émission, et cette année, en regardant le dernier épisode, j’étais avec ma sœur, et je me suis dit : « Go. » Et me voilà parti dans cette folle aventure qui est juste exceptionnelle.

Quand on parle, on voit qu’on se rejoint sur pas mal d’idées. On a eu le même style d’éducation.

Qu’est-ce qu’on pourrait retrouver dans les 19% de non-compatibilité ? Caroline est plus dans la réflexion et posée. Moi, je suis dynamique et peut-être un peu trop fonceur. Lire aussi «Ça a été un énorme choc pour lui»: Caroline révèle quelle a été la réaction de son papa à l’annonce de sa participation à «Mariés au premier regard» Vous avez peur que les angoisses et craintes de Caroline persistent ? Oui, tout à fait. Caroline se mettait un peu plus de barrières, ne se lâchait pas à 100%. Ma crainte, c’est qu’on ne passe pas au-dessus de l’amitié, qu’elle reste dans la réserve. On vous voit agacé au restaurant suite à la lenteur du service. Une attitude qui n’a pas plu à Caroline. Est-ce que ça pourrait la refroidir pour la suite ? Je suis quelqu’un qui réagit un peu trop directement. La pression monte d’un coup, puis ça redescend très vite, ça fait partie de mon caractère. Après, chacun peut faire des efforts pour comprendre la personnalité de l’autre et sa façon de faire. Mais je ne pense pas que ça repoussera Caroline. Lire aussi Alliances, robe, soirée, voyage de noces…: les candidats de «Mariés au premier regard» doivent-ils sortir le portefeuille en s’inscrivant à l’émission? Dans le tout premier épisode de « Mariés au premier regard », on voit votre magasin de vêtements à Waterloo. Depuis, des clients viennent-ils « juste » pour vous voir ? Je ne pensais pas qu’autant de gens regardaient l’émission. Je m’aperçois qu’un grand nombre de mes clients regardent l’émission et ça me fait plaisir. Ils viennent pour discuter avec moi mais quand ils posent trop de questions, je leur rappelle que j’ai signé à un contrat de confidentialité. C’est assez amusant, c’est bon enfant, ça me fait plaisir, c’est vrai. Comment vivez-vous la diffusion des épisodes ? Je le vis bien. Dès fois, quand je vais faire mes courses, on m’interpelle, ça reste bienveillant et gentil.