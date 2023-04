Une simple blessure au genou lors d’un enterrement de vie de jeune fille vire au drame pour Gemma, 31 ans: la jeune femme n’a pas survécu

Gemma Harries, une jeune femme de 31 ans, a été victime d’un accident qui semblait pourtant banal, mais qui aura fini par lui coûter la vie. La jeune femme s’est disloqué le genou lors d’un enterrement de vie de jeune fille en novembre dernier et a été soignée à l’hôpital de Yeovil. Quelques mois plus tard, alors qu’elle se trouvait chez son petit ami Joseff Edwards, elle a fait une crise cardiaque et en est décédée.

Après s’être blessée à l’enterrement de vie de jeune fille, Gemma a été emmenée à l’hôpital. Mais à son retour chez elle, son genou était toujours très enflé, malgré de nouveaux traitements. Ce qu’elle ignorait, c’est qu’elle souffrait en fait d’une thromboembolie pulmonaire et d’une thrombose veineuse profonde. « On ne pense pas vraiment que cela peut arriver à cause d’un genou disloqué, mais c’était le cas », a expliqué le petit ami de Gemma à WalesOnline.