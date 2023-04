Ludo démarre ce samedi son défi fou en cuistax pour le Télévie et passera par la province de Namur

Il démarrera de Mons ce samedi non plus pour quatre jours, mais bien une semaine de périple. Un voyage plein de bonne humeur qui l’amènera sur les routes de la province de Namur.

Il passera ainsi lundi, après un départ de Gembloux, par Grand-Leez, Liernu, Eghezée, Forville, Hérin et Wanze. Mardi, c’est par Pailhe, Havelange, Schaltin, Hamois, Ciney, Leignon et Frandeux qu’il passera. Mercredi, il démarrera de Rochefort pour aller vers Han-sur-Lesse, Houyet, Hastière, Lavaux, Anthée et Corenne. Jeudi, départ de Florennes, puis passages par Philippeville, Jamagne, Yves-Gomezée, Walcourt, Nalinnes et Marcinelle.