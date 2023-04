Portes et fenêtres sécurisées, pour renforcer le bien vivre chez soi Pour profiter pleinement de son nid douillet, la sécurité est évidemment un paramètre essentiel.

Très attentive au « bien vivre chez soi », la société CHIMSCO intègre pleinement ce paramètre dans tout projet de construction ou rénovation d maison. Châssis de portes et fenêtres, portes de garage,… sont ainsi renforcés, assortis de dispositifs les plus dissuasifs possible.

Technico-commerciale interne, en charge de l’aspect « sécurité intégrée » pour le département CHIMSCO Châssis et Protections Solaires au sein de l’entreprise cinacienne, Amélie Thibaut nous éclaire.

Dans les projets de construction ou de rénovation, la sécurité est-elle une thématique importante ?

De plus en plus ! C’est un point d’intérêt, voire une préoccupation qui s’intègre dans la réflexion de chacun. Selon les études en la matière, un voleur renonce généralement à son mauvais plan après trois minutes, il faut donc tout faire pour lui donner du fil à retordre et le dissuader.

Les dispositifs techniques et les normes imposées ont beaucoup évolué ces dernières années, tout cela concourt à renforcer singulièrement la sécurité intégrée des habitations. Et donc le sentiment réconfortant qui l’accompagne.

Chez CHIMSCO, quels sont les dispositifs de base intégrés aux portes et fenêtres ?

Pour les fenêtres, nous prévoyons quatre points de fermeture minimum, avec des gâches dites « champignons », qui empêchent de soulever la fenêtre dans le châssis et annihilent l’effet de levier. Pour une porte, nous travaillons sur base de cinq points de sécurité minimum, avec un système de crochets.

Que peut-on ajouter à ces dispositifs standardisés ?

Pour renforcer les fenêtres, on peut prévoir un vitrage feuilleté, avec film entre les deux couches de verre : le verre se fend mais ne brise pas. L’on peut aussi prévoir des poignées avec clés et, c’est de plus en plus recherché y compris en rénovation, ajouter des volets. Ceux-ci sont intéressants à plusieurs égards : sécurité donc mais aussi économie d’énergie et esthétique. Ces volets peuvent également être accompagnés d’une télécommande, permettant de simuler une présence. De plus en plus, dès la conception, nous prévoyons aussi des contacteurs d’alarme qui sont directement intégrés au châssis.

Une porte de garage peut aussi être un point de fragilité, à surveiller de près…

Les anciennes portes sont hélas assez aisées à crocheter et ouvrir, concédons-le. Dans les nouveaux dispositifs, nous travaillons chez CHIMSCO avec des cadres en acier, très solides, et de doubles roulettes qui évitent le dégondage. Nous conseillons aussi, fortement, de prévoir un moteur, qui constitue un frein à l’ouverture, et l’absence de poignée, pour éviter tout point d’accroche inutile.