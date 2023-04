Deuxième jour du festival du film engagé à Virton

Cinq films sur deux journées, cinq films avec du sens, cinq films avec du fond dont le scénario ne se limite pas à une bluette entre deux adolescents ou des poursuites en voiture. Il s’agira aussi de cinq films francophones, trois films belges et deux films français.

Anne Binet, la responsable du CEPPST, a présenté le projet « qui mûrit depuis longtemps mais qui avait été suspendu par le Covid ». Le Covid passé, le projet a retrouvé son actualité. Mais le festival est né aussi du constat post-Covid fait par Anne Binet. « Le public a un peu de mal à retrouver des lieux de débats, des lieux de convivialité ». Dans la province du Luxembourg, André Cadet est l’expert désigné, depuis 42 ans, quand il entend le mot culture, il sort son festival ! Anne Binet a dit combien la collaboration avec André Cadet avait été précieuse. Mais, le festival du film engagé se veut plus qu’un festival, cela doit être aussi un lieu de rencontres « pas de longs débats, un moment d’échange et peut-être pourra-t-on construire quelque chose plus tard ».

Le festival du film engagé a déjà un parrain, Benoît Mariage, cinéaste belge qu’on ne présente plus. Il est né à Virton, mais il y a longtemps qu’il n’y est plus venu, sans doute en 2007 pour présenter son film « Cowboy » au Patria lors de la 28ème édition du FFE. Le jeudi 13, Benoît Mariage est venu présenter son nouveau film « Habib, la grande aventure » lors de l’ouverture du festival. Un film qui part d’une anecdote, un jeune acteur arabe décroche un rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve, un vrai rôle mais pas le plus facile à avouer.

Vendredi est la journée choc du festival : quatre films sont à l’affiche. En premier « Tori et Lokita », le dernier film des frères Dardenne qui seront présents et participeront à des débats avec un public essentiellement scolaire. On notera que les deux séances prévues sont déjà complètes. À 17h00, un documentaire français « La cravate » qui s’attache au parcours d’un militant du Front national qui passe du militantisme à la politique institutionnelle. À 19h30, un film belge « L’employée du mois » dira le parcours d’Inès, une employée modèle mal payée, une demande d’augmentation va tourner à la catastrophe… Avec Alex Vizorek, Laurence Bibot ou Peter Van de Begin, le film rassemble la crème du cinéma belge. Le dernier film à 21h00 sera « La syndicaliste » un film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert dans le rôle d’une lanceuse d’alerte qui sera violée et scarifiée pour avoir trop parlé. Le film relate l’histoire vraie de Maureen Kearney, cadre chez Areva en France. Il n’y a pas de plus grand engagement que celui d’une lanceuse d’alerte qui dénonce au prix de sa vie et « La syndicaliste » est le film idéal pour clôturer le festival du film engagé dont on espère qu’il grandira avec les années.

ACTION, festival du film engagé

Cinéma Patria à Virton

Réservations au 063/58.20.28

Prix des places : 6 € (adultes) / 4 € (étudiants)