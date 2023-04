Peter, chef de chantier à Knokke-Heist, est abasourdi: sa grue d’une valeur de 25.000 euros s’est volatilisée, «ce n’est pas possible qu’une grue disparaisse du globe» (photo)

Et le vol semble ne pas avoir été très difficile pour les malfrats. « Plusieurs témoins me rapportent maintenant qu’ils ont vu la grue rouler jusqu’à l’entreprise de construction Verheslt. Logiquement, personne ne pense immédiatement à un vol. Il s’agit d’une grue orange du constructeur Hitachi, modèle U10 », ajoute Peter De Sloovere.

Mais le vol est catastrophique pour le chef d’entreprise et son équipe. Il a absolument besoin de sa grue pour ses activités. « Nous en avons une autre plus grande, mais ce n’est pas vraiment l’idéal. Ce n’est pas possible qu’une grue disparaisse du globe, n’est-ce pas ? », déplore encore Peter.