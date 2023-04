260 heures de visionnage et 650 films au Festival du film pornographique de Bruxelles

On ignorait que cela existait, la première édition étant passée hors de notre radar. Mais si vous êtes amateur du genre, ou tout simplement curieux, sachez que se déroulera prochainement à Bruxelles la deuxième édition du Festival du film pornographique. Le « Brussels Porn Film Festival » se présente comme « une fenêtre sur les pornographies alternatives contemporaines en Belgique ».

Pour cette seconde édition ayant lieu du 4 au 7 mai, « c’est parmi plus de 650 films reçus via un appel international (les films viennent de 71 pays différents, NDLR), que l’équipe a élaboré une programmation diverse, exigeante et jouissive », indique l’organisation dans un communiqué. Soit un total de 260 heures de visonnage de films porno, tout de même.

« Le jury sera composé de trois membres venant des contre-cultures pornographiques comme du cinéma dit « traditionnel » : Vex Ashley, à la tête du célèbre projet pornographique indépendant Four Chambers ; Nicolas Rios, programmateur du festival chilien de films pornographiques alternatifs Excéntrico et chercheur sur les pornographies ; et enfin Sarah Moon Howe, réalisatrice belge de documentaires », poursuit le communiqué.

Le jury aura pour mission de décerner trois prix parmi les 13 films en lice pour la compétition internationale et 7 films en compétition nationale, histoire de prouver que la scène belge n’est pas en reste. Tout un programme.