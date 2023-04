Une étude indépendante a comparé les réseaux 5G… Qui s’en sort le mieux chez nous ? Quand on veut utiliser de la 5G, on souhaite avoir la meilleure couverture, la meilleure expérience et surtout la meilleure vitesse de téléchargement. Mais comment savoir quel est le meilleur réseau 5G chez nous ? Une société d’analyse indépendante a effectué ce travail.

Par Orange

Quel réseau 5G est le plus rapide, lequel permet la meilleure vitesse de téléchargement, qu’en est-il de la couverture ? Des questions difficiles à répondre quand on est « simple » utilisateur de smartphone et consommateur de données. Heureusement pour nous, OpenSignal, société d’analyse et autorité indépendante, a mené l’enquête.

Plusieurs aspects étudiés

OpenSignal a étudié pendant trois mois différents aspects des réseaux des trois principaux opérateurs belges : la couverture, la disponibilité, la vitesse de téléchargement (upload et download) mais également les expériences utilisateur en regardant des vidéos, en passant un appel (voice app) ou en jouant aux jeux vidéo par exemple. Prenons cet exemple. Opensignal mesure ainsi sur une échelle de 0 à 100 à quel point l’expérience de jeu est affectée par les conditions du réseau mobile. Citons ainsi la latence, l’instabilité ou encore la perte de données, également appelée perte de paquets.

Le réseau le plus récompensé ? Celui d’Orange !

Si OpenSignal mesure tous les réseaux, elle étudie aussi particulièrement l’expérience 5G. Et à ce petit jeu-là, c’est Orange qui tire son épingle du jeu en étant le réseau 5G le plus récompensé. Si les trois opérateurs se partagent la victoire dans les autres catégories, Orange est désigné grand vainqueur dans la catégorie « 5G Download Speed ». En d’autres mots, le réseau 5G est le plus rapide… et de loin ! La vitesse de téléchargement moyenne mesurée par les utilisateurs d’Opensignal était de 215 Mbps pour Orange, quand elle n’était « que » de 158,2 et de 122 pour ses deux concurrents. Quand Orange dit que son réseau 5G est le plus rapide, ce n’est pas une question de marketing, c’est un organisme indépendant qui le dit en fait !

Le réseau 5G : le réseau du futur

Les chiffres le montrent donc clairement : Orange dispose du réseau mobile 5G le plus récompensé de Belgique, avec une vitesse de download allant jusqu’à 400 Mbps. Mais à quoi peut servir en fait la 5G ? En plus de pouvoir regarder des films en 4K UHD en streaming et jouer aux jeux vidéo en ligne, le réseau 5G permet aussi de supporter un grand nombre de connexions et de données en même temps. Si on pense souvent smartphones et montres connectées, la 5G sera aussi indispensable pour la maison connectée, les véhicules 100% autonomes ainsi que dans l’industrie et la santé, et même dans votre manière de travailler à la maison ! Le réseau 5G, c’est tout simplement le réseau du futur.

Autant choisir le plus rapide non ?

Découvrez comment Orange vous accompagne dans votre quotidien