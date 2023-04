La Foire de Jardin revient ces 15 et 16 avril au Parc d’Enghien

Ces samedi et dimanche, plus de 250 exposants belges, français et néerlandais sont attendus dans le Parc d’Enghien, l’un des plus beaux du royaume.

Au fil des allées, rencontrez pépiniéristes, paysagistes, professionnels de l’aménagement extérieur, artistes et artisans… Vous pourrez aussi admirer mobilier de jardin, outillage, minis-serres, hôtels à insectes, jeux en bois pour les enfants et bien d’autres encore. L’occasion de faire le plein de conseils personnalisés alors que les beaux jours reviennent.