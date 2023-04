Gros changement pour les utilisateurs de Whatsapp: le service de messagerie ajoute trois nouvelles fonctionnalités

L’application Whatsapp va se doter de trois nouvelles fonctionnalités. Selon les informations de BFM TV, le service de messagerie de Meta aimerait s’assurer que les échanges entre les utilisateurs restent privés.

La volonté de Whatsapp est de devenir la messagerie la plus sûre du marché. Pour ce faire, de nouvelles fonctionnalités permettront d’offrir davantage de confidentialité et plus de contrôle sur les messages pour les utilisateurs.