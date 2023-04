Les derniers demandeurs d’asile quittent le camping de Polleur

Le centre Fedasil de Polleur (Theux) a ouvert ses portes en novembre 2022 et permettait l’accueil de 250 demandeurs d’asile pendant la période hivernale. Fedasil avait déjà pu utiliser ce site pendant les crises précédentes, en 2019 et 2021, à chaque fois pour quelques mois. de videos Le centre comptait une quarantaine de collaborateurs. L’équipe a pu compter sur l’aide de plusieurs collègues d’autres centres Fedasil, comme celui de Liège, parrain de Theux.

« Ces prochains jours, le centre retrouvera sa finalité touristique. Les collègues sur place terminent le rangement, la clôture des contrats et la remise en ordre du site. Les résidents ont tous rejoint une autre structure d'accueil », explique le porte-parole de Fedasil dans un communiqué.

« C'était une aventure inoubliable », expliquent Nadine Arcq et François Marquet, les deux directeurs adjoints du centre. « Tout au long des six mois d'ouverture, le centre de Theux a pu compter sur le soutien de bénévoles, de nombreux donateurs et de partenariats locaux. Le plus important est bien entendu d'avoir pu apporter bien-être et réconfort aux demandeurs d'asile », indiquent-ils tout en remerciant les équipes et les différents soutiens reçus.

Réseau d’accueil Le réseau d’accueil de Fedasil compte actuellement plus de 34.000 places. Depuis mai 2021, en raison de la saturation du réseau d’accueil, les places disponibles sont d’abord attribuées aux personnes les plus vulnérables (familles, femmes et mineurs non accompagnés).