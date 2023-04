La soirée «Sport and Fashion» revient cette année pour la bonne cause, organisée au Dôme à Charleroi: des joueurs du Sporting et d’Anderlecht présents, ainsi que d’anciennes figures bien connues du foot

Des joueurs du Sporting de Charleroi, d’Anderlecht, des anciennes figures bien connues du foot et les « Belgian Tornados » seront présents lundi soir sur le parquet du Dôme pour le retour de la soirée « Sport and Fashion » organisée par Eric Simonofski. Déjà organisée à cinq reprises par le passé et à chaque fois au profit d’une association, cette soirée nous est expliquée par le patron de la maison « Carlo et Fils » qui habille notamment les Zèbres : « L’idée, c’est de faire défiler des mannequins professionnels avec des sportifs pour présenter nos collections de vêtements dans une ambiance détendue avec un repas de gala où des patrons de sociétés sont présents avec leurs invités. En réservant des tables pour cet événement, des fonds sont récoltés au profit d’une association. Cette année, c’est le Mbo Mpenza Challenge qui a été choisi pour son action en vue de promouvoir les valeurs du sport et lutter contre toute forme de discrimination et d’exclusion. »

Au terme de ce défilé qui sera un véritable show haut en couleurs, différents lots seront mis aux enchères pour faire monter la température dans la salle et faire grimper le montant qui sera versé à l’association dirigée par l’ancien joueur pro : « L’UEFA et sa fondation sont partenaires du Mbo Mpenza Challenge et dans ce cadre, nous allons pouvoir offrir le voyage pour deux personnes ainsi que les places et la nuit dans un hôtel 5 étoiles au meilleur enchérisseur pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu en mai à Istanbul. Nous avons d’autres très beaux lots pour cette tombola assez particulière qui est à chaque fois un succès grâce à la générosité des participants. »